Археологи нашли самые древние следы курения

В конце 30-х годов XX века нашли при раскопках древнего индейского поселения курительную трубку. Анализ показал, что трубке со следами табачного никотина более 3 000 лет.

Ранее считалось, что древнейшие следы никотины были найдены в артефактах, которые были сделаны в период между 300 и 500 годами до нашей эры. Новое исследование показало, что самые древние следы курения содержатся на более давних артефактах.

Курительную трубку нашли в известковых породах рядом с местом слиянии двух рек Флинт и Теннесси. Место раскопок, где был найденный данный артефакт, сейчас оказалось затопленным из-за построенной не так давно плотины, которая расположена рядом с Гантерсвиллем в американском штате Алабама. Ученые, которые еще в 30-х годах проводили на том месте раскопки, собрали все артефакты и передали их специалистам из государственного хранилища Алабамы, обозначив трубку номером FS74.

В ходе недавних исследований, проводимых химиками и археологами, найденную курительную трубку тщательно проанализировали при помощи масс-спектрометрии. Оказалось, что на артефакте есть следы никотина.

Ученые отметили, что рядом с трубкой были найдены кости животных, которые датированы 1685-1630 годами до нашей эры. Из этого следует, что данный артефакт является свидетельством самого древнего употребления табака в Северной Америке.