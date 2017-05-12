Ученые поделились рецептом имбирного напитка для похудения

Согласно их исследованиям, именно имбирь и перец чили помогают людям избавиться от тяги к высококалорийной пище.

Ученые из США поделились рецептом имбирного напитка для похудения. Они разработали его консистенцию, трудясь в научной лаборатории при Колумбийском университете в Нью-Йорке. По их данным, имбирь одинаково полезен как в составе холодных, так и горячих напитков. Дело в том, что в его составе и в составе чили есть такие вещества как капсаицин и имперингол. Ои заставляют обмен веществ работать более интенсивно и сжигать больше калорий.

Для приготовления напитка следует очистить клубню от кожицы и тонко порезать. После все это нужно залить литром воды и прокипятить порядка 20 минут. Охлажденный напиток послужит отличным средством похудения. В него также можно добавлять сок лимона или мед. Ученые сумели доказать пользу имбиря в этом вопросе, когда провели эксперимент с добровольцами. Те из них, кто во все основные блюда добавлял чили, действительно терял вес. Также в этом им помогал имбирный чай.