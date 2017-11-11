В июле Марс сблизится с Землей впервые за 15 лет

В июле всем выпадает редкая возможность полюбоваться на максимальное сближение Марса с Землей. Астрономы отмечают, что ярче всего Красная планета будет сиять в конце следующего месяца.

Как стало известно, раз в 15 лет наблюдается такое явление, как "перигелическая оппозиция", в этот момент Марс проходит на ближайшем расстоянии одновременно к Солнцу и Земле. Заметить его можно будет в июле текущего года, по предположениям астероида, Красная планета будет ярче всего сиять именно 31 июля.

В этот период времени, Марс будет находиться к Земле ближе всего, от людей его будут отделять всего каких-то 57 936 384 километра. Астрономы отмечают, что это довольно редчайшее явление, которое можно увидеть только раз в 15 лет.

Стоит отметить, что сейчас на Марсе бушует песчаная буря, которая заняла площадь, равную по размеру с Северной Америкой или Россией.