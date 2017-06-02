Ученые: молочнокислые бактерии помогли детенышам мышей победить холеру

В своем эксперименте американские биологи задействовали детенышей лабораторных мышей. Оказалось, что возбудитель холеры Vibrio cholerae не выдерживает «натиска» молочнокислых бактерий Lactococcus lactis.

Как сообщает издание Science Translational Medicine, ученые нашли бактерию, которая может победить холеру. Биологи допустили возможность того, что лактобактерии, вырабатывающие молочную кислоту, могут уберечь кишечную среду от холерной флоры. Предполагалось также и то, что молочнокислые бактерии спасут организм от холеры не полностью, но смогут ослабить развитие тяжелой болезни.

Свою гипотезу ученые проверили на бактериальных культурах. Оказалось, что версия исследователей может быть правильной, так как первый эксперимент был успешным.

Далее ученые провели эксперимент на мышатах. Их накормили ГМО-лактобактериями. Перед этим, детеныши мышей получили инъекции с холерным вибрионом – инфекцией холеры. Так, будучи зараженными холерой, мышата съели модифицированные молочные бактерии. Оказалось, что рост возбудителя холеры был остановлен. Справиться с холерой мышатам помогли молочнокислые бактерии.