Уфолог нашел на Марсе живого пришельца с хлопающими глазами

Уфологу удалось найти на снимке с Марса живого пришельца, заснятого марсоходом Curiosity. Сенсационное открытие Скотт Уоринг совершил, рассматривая свежие снимки NASA.

Уфологу удалось шокировать общественность и перевернуть мнение о том, что Марс является необитаемой планетой. Во время работы он тщательно изучил последние снимки, присланные на землю ровером Curiosity, и заметил на одном из них нечто странное. Так, среди камней ученому удалось рассмотреть странную аномалию, которая вовсе была не похожа на отблеск света или дефект камеры. Прямо в объектив смотрел пришелец с хлопающими глазами, которого Уоринг тут же назвал марсианиом.

Он отметил, что данная фотография является очередным доказательством того, что на Марсе есть жизнь, а американское космическое агентство опять решило все утаить от людей.