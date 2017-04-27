Китайские ученые нашли в диких растениях наночастицы золота

Золото, считают ученые из китайского университета Суть Ятсена, попало в растения через почву или по воздуху. Влияние драгоценных частиц на растения пока что не установлено.

Как сообщается, китайские ученые решили изучить срезы китайской крапивы и канадского мелколепестника под электронным микроскопом. Эти дикие растения произрастают лишь в одном регионе Китая. Оказалось, что в составе тканей крапивы и мелколепестника присутствуют наночастицы золота.

Ученые отмечают, что в данном регионе общий объем золота в недрах Земли крайне низок. Версия о том, что растения могли «напитаться» золотом из земли, была признана недостоверной. Из этого следует, что наночастицы золота проникли в растения антропогенным способом – в результате деятельности человека.

Было установлено, что рядом с местом, откуда взяли срезы растений, находится гальванический цех, в котором используется золото. Скорее всего, считают ученые, растения впитали в себя частицы драгоценного металла из воздуха. В гальванических цехах, где проходят золототехнические процессы, частицы золота могут попадать в окружающую среду.

Исследователи пока так и не смогли установить, влияет ли золото на растения. Также пока не известно, «копят» ли в себе наночастицы драгоценного металла другие виды растений. В своих дальнейших исследованиях ученые хотят выяснить, можно ли контролировать процесс попадания золота в растения.