Ученые нашли связь между игрой сборной Англии на ЧМ и ростом процента домашнего насилия

В периоды, когда сборная Англии будет играть на ЧМ-2018 в России, полиция Великобритании перейдет на усиленный контроль. Правоохранители будут реагировать на все вызовы, сообщающие о насилии.

Как стало известно, буквально недавно британские ученые решили провести исследование, чтобы доказать связь между домашним насилием и футболом. В качестве примера они взяли 2014 год, когда проходил Чемпионат мира по футболу, а также игру сборной Англии. Так, в результате удалось выяснить, что как только национальная сборная проигрывала матч, уровень домашней тирании возрастал на 38%. В то время, когда футболисты играли в ничью, процент домашнего насилия рос на 26%.

В связи с этим, полиция Великобритании будет в усиленном режиме патрулировать города во время матчей сборной Англии, а также реагировать абсолютно на все сообщения о домашнем насилии.

Стоит отметить, что первый матч сборной Англии состоится уже сегодня, 18 июня. Она выступит против команды Туниса, встретятся соперники на поле в Волгограде в 21:00 по московскому времени.