Ученые научились использовать подводные кабели для прогнозирования цунами и землетрясений

Новая технология позволит не только фиксировать факт происходящего природного явления, но даже сможет предупреждать о его приближении.

Ученые из Великобритании научились использовать подводные кабели для прогнозирования цунами и землетрясений. Об этом стало известно после публикации агентством Science одного из последних научных материалов. В нем приводятся данные по исследованию, которые были проведены сотрудником британской Национальной физической лаборатории Джузеппе Марра.

Он рассказал, что открыл новую технологию по воле случая. Несколько лет назад в результате исследования, направленного на другую тему, он понял, что в определенных случаях шум в сигналах оптоволоконных линий достигает более высокого уровня, чем обычно. Он решил узнать, от чего зависит этот фактор и понял, что в те дни колебания кабеля были немного выше. Позже выяснилось, что на те же дни приходились землетрясения достаточно высоких показателей по магнитуде.

Марра продолжил исследования на показателях других кабелей и понял, что трансокеанские кабели использовать для прогнозирования цунами и землетрясений достаточно просто и не затратно, ведь они уже лежат на дне. Чтобы устанавливать место зарождения эпицентра точнее, метролог предложил использовать лазерный сигнал, запуская его с противоположных концов двух пересекающихся кабелей.