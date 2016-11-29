Ученые: Луна может состоять из воды

К такому удивительному выводу специалисты пришли после того, как исследовали обломок лунного метеорита, обнаруженного в северо-западной Африке. Исследование проводили ученые из Университета Тохоку.

Специалисты выдвинули предположение, что Луна может состоять из воды, которая находится под верхними слоями грунта. В ходе исследования лунного метеорита они установили, что объект на треть состоит из моганита, а, как известно, данный материал способен образоваться только в том случае, если в среде присутствует водород и кислород, входящие в состав воды. Ученые предположили, что сама порода могла длительное время пребывать под землей и отколоться в результате сильного сейсмического импульса.

Стоит отметить, что в будущем ученые будут проводить исследование при помощи электронной микроскопии, чтобы можно было изучить процесс образования моганита. Также ученые отметили то, что возможное присутствие льда под слоями пыли, также доказывает их теорию.