Учёные: Дети в утробе предпочитают классическую музыку

Воспитанники Института Маркеса в Испании провели исследование, чтобы изучить предпочтения детей, находящихся в материнском утробе.

В эксперименте приняли участие более трёхсот беременных женщин на сроке от восемнадцати до тридцати восьми недель, которые прослушали пятнадцать композиций различных стилей.

Исследование показало, что наиболее благоприятное восприятие зародышами наблюдалось во время звучания классической музыки таких композиторов, как Бах, Моцарт и Бетховен. В то же время «худшими» были признаны композиции Адель, Шакиры, группы Bee Gees и представителей этнического музыкального стиля.

Также учёные отметили, что подвижность будущих детей в таком периоде прослеживается крайне сложно, но во время звучания музыки становится более активным мозг плода, который связан с языком и общением как таковым.