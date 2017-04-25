Учёные на собаках изучили отношение людей с ожирением к еде

Исследователи приблизились к спасению человечества от лишнего веса. В этом им помогли домашние питомцы.

В ходе многих предыдущих исследований учёными было выяснено и доказано, что пищеварительная система и отношение к еде у собак и людей почти идентично, что позволяет изучать привычки и процессы на домашних любимцах. Учёные Будапештского Университет поставили перед собаками две миски: в одной из них находился корм, другая была пуста либо содержала что-то несъедобное. Эксперты меняли миски перед питомцами, благодаря чему пришли к неожиданным результатам.

Собаки с нормальным весом повиновались командам и продолжали искать еду в мисках. А вот собаки с избыточным весом, после нескольких попыток, сдавались. Учёные заявили, что рассчитывали на другой результат, начиная эксперимент. Это доказывает одинаковое отношение полных собак и людей к еде как к «награде», которую можно получить в большом количестве за что-то от кого-то. Но самостоятельные поиски её не приносят им удовольствия.