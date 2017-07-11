Голос Стивена Хокинга отправили в космос

14 марта 2018 года стало известно о смерти великого ученого Стивена Хокинга. Мир попрощался с ним особенным способом.

Тело физика кремировали. 15 июня его прах захоронили в Великобритании возле могил Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина. На могильной плите ученого с непростой судьбой выгровировали надпись: "Тот, кто был земным Стивеном Хокингом". В Вестминстерское аббатство пришли больше, чем тысяча людей, чтобы попрощаться с великим научным деятелем. К слову, на прощание с Хокингом также пришли актер Бенедикт Камбербэтч, астронавт Тим ​​Пик и лауреат Нобелевской премии Кип Торн.

После того, как все попрощались с Хокингом, Европейское космическое агенство в Испании также внесло свой вклад. Запись с голосом Стивена Хокинга отправили в космос в направлении ближайшей черной дыры. Напомним, что Хокинг сделал огромный вклад в изучение черных дыр.

Интересно, что тогда, когда на специализированном портале разыгрывались билеты на прощание с ученым, на сайте можно было указать год рождения вплоть до 2038 года. Все потому, что Стивен Хокинг никогда не отрицал того, что возможно построить машину времени. Вышло, что прощаться со Стивеном Хокингом получили возможность и люди из будущего.