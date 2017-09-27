Биологи нашли пять новых змей-улиткоедов в лесах Эквадора

Неизвестных ранее пресмыкающихся науке открыла международная экспедиция, работавшая в тропиках Южной Америки с 2013 по 2017 года. Итоги исследования описаны в издании ZooKeys.

Сотрудники американского Университета Джорджа Вашингтона и Музея естественной истории в Нью-Йорке изучал леса Эквадора и обнаружил три из пяти новых видов змей-улиткоедов. Они получили латинские имена Dipsas bobridgelyi, Sibon bevridgelyi и Dipsas klebbai. Двух других представителей этого рода почти одновременно с американцем нашли биологи из Перу и Эквадора.

Ученые выделили 298 последовательностей ДНК и на их основании составили древо эволюции змей Dipsadini. Расчеты подтвердили правильность предварительной квалификации и внесли пять новых видов в общий список. Авторы статьи отмечают, что в процессе эволюции эти змеи развили себе особую форму челюстей, которая позволяет быстро вытаскивать улитку из её раковины путем всасывания. Для них эти моллюски считаются деликатесом.

Ученый Алехандро Артега утверждает, что четыре обнаруженных вида практически вымерли из-за деятельности человека в регионе. Люди вырубили южноамериканские леса и оставили животных без среды обитания. Биологи предполагают существование других исчезающих видов и опасаются, что не успеют их найти и уберечь от исчезновения. С момента завершения экспедиции, они собрали деньги и выкупили участок территории, где обитают новые улиткоеды. Оставшиеся средства пойдут на другие исследования в этой области.