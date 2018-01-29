Учёные: Объёмы биотоплива можно увеличивать через гены растений

Фермент, продуцирующий аминокислоты в тополе, также регулировал гены, участвующие в получении лигнина. Чем последнего меньше, тем проще растению разрушаться, превращаясь в биотопливо.

По словам Веллингтона Мучеро и Менг Кси из Национальной лаборатории Ок-Ридж в США, присутствует такой фермент не только в тополе, но и в других растениях. Сначала его наличие считали ошибкой, характерной только для определённых мутаций, поскольку предполагалось, что у фермента нет необходимости связывать ДНК.

Однако после ряда экспериментов оказалось, что он действительно существует. Это открытие способно изменить ход функциональных исследований генов растений. В коммерческом плане такое можно применять для увеличения количества биотоплива. Ресурс возобновляемый, потому объёмы должны оказаться значительными.