Нейросеть из США научилась создавать забавные мемы

Два американских студента разработали собственный машинный алгоритм и загрузили в него свыше 400 тысяч традиционных мемов формата картинка+текст. О достижениях энтузиастов пишет издание The Motherboard.

Мелтем Толунай и Абель Пейрсон из Стэндфордского университета в США взялись привить искусственному интеллекту понимание интернет-юмора. В своем проекте они использовали мемы, в основе которых цветные картинки с изображением животных или популярных персонажей, а также текст, заключающий в себе шутку. По словам исследователей, с таким форматом данные собираются довольно просто.

В итоге нейросеть научилась создавать собственные мемы, которые оценили волонтеры. Добровольцам показали творения ИИ вперемешку с человеческими. Участники эксперимента оценили мемы по десятибальной шкале и определили до 70% тех, что собраны при помощи алгоритма. Это свидетельствует о заметных недостках. Впрочем, некоторые работы волонтеры признали забавными.

Авторы проекта подчеркнули, что юмор является субъективным для каждого человека. А потому достоверную статистику собрать весьма непросто. Будут ли они дорабатывать нейросеть - неизвестно.