Ученые: аллерген в красном мясе может вызывать заболевания сердца

К такому выводу пришла команда биологов из Школы медицины при Университете Вирджинии в США. Результаты исследования опубликованы на сайте учреждения.

Исследователи во главе с доктором Томасом Плэттсом-Миллсом изучила так называемую аллергию Альфа-Гал - болезненную реакцию на укусы клещей "одинокая звезда" (Lone Star). Они обнаружили, что некоторые люди страдают острыми симптомами в виде расстройства желудка или затрудненного дыхания. Медики наблюдают спустя 3-6 часов после употребления красного мяса млекопитающих.

Ученые обнаружили, что упомянутый аллерген может вызвать серьёзные заболевания сердца и грозит опасными приступами. При этом некоторые из изученных пациентов были подвержены аллергии, однако не проявляли острых симптомов. Медики отмечают, что реакция возникает исключительно на красное мясо - птица или рыба на аллерген не влияет.