Учёные: Шимпанзе и орангутанги вымрут до конца века

Специалисты исследовали приматов в Бразилии, Мадагаскаре, Индонезии и Конго. Именно в этих государствах сконцентрированы две трети этих животных в мире. Однако эксперты отмечают, что 60% из них могут исчезнуть.

Самыми опасными для приматов специалисты считают Мадагаскар и Индонезию. Около 90% всех видов находящихся в этих государствах видов находятся в упадке и стремятся к вымиранию. Эксперт Анна Некарис отмечает, что несколько важных разновидностей могут вымереть, если власти и сами люди не примут меры по обеспечению их безопасности. При этом также потребуется помощь от некоммерческих организаций, специализирующихся на защите приматов. Многие люди не понимают, что их повседневный образ жизни отрицательно сказывается на условиях жизни животных.

Также специалисты отметили, что около 80% всех видов приматов в Бразилии могут исчезнуть через несколько десятков лет, а к концу века не останется ни шимпанзе, ни орангутангов. Эксперты настаивают на создании специальных зон, которые предохранят животных, но при этом не создадут условия неволи.