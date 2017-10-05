Из мальчика в девочку: биологи разгадали секрет пола человека

Исследователи из Англии смогли изменить пол животного без оперативного вмешательства.

Сообщается, что биологам удалось изменить гендерную принадлежность млекопитающего в ходе эксперимента, который подразумевал удаление одного из участков ДНК. Известно, что так называемый «мусорный» участок Enh13 является ключевым фактором в отклонениях полового развития, как у животных, так и у человека.

Учёные решили проверить исследовательским путём, каким образом ликвидация работы «неправильного» генома может повлиять на организм. В ходе эксперимента обнаружилась полная «потеря» мужских половых органов. Кроме того, обнаружилось развитие первичных и вторичных женских половых признаков, в том числе появление яичников.

Исследователи питают надежду, что приобретённые знания дадут возможность более подробно исследовать человеческий организм.