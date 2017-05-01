Учёные пришли к выводу, что 71% родов происходит в нерабочее время

Английские учёные изучили медкарты свыше 5 миллионов женщин по стране и выяснили, что 71% родов происходит в период с 9 утра до 5 вечера.

Учёные из Лондонского университета выяснили, день и время родов варьируется в зависимости от нерабочих часов женщины. У большей части опрошенных схватки начались в ранним утром, а сами роды произошли в полночь. Исследователи уверены, что естественные роды без медикаментозного и акушерского вмешательства чаще всего происходят рано утром или ночью по причине эволюции.

Днём наши предки охотились и работали, а ближе к ночи собирались в группы. Роды в позднее время стали единственным вариантом защиты роженицы и новорождённого. Такое эволюционное наследие помогло человечеству не вымереть на ранних этапах существования. Однако, учёные не нашли объяснения тому, что женщины рожают значительно реже в праздники, такие как День подарков или Рождество.