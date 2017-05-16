Жидкий металл и силикон: учёные изобрели эластичные электроприборы

В Китае учёные в области химии смогли получить гибкие и сильно растяжимые электронные устройства, в основу которых входит жидкий галлий и силиконовая матрица.

По словам исследователей, эта разработка не имеет в своём составе токсичных веществ, растягиваются минимум в шесть раз и сохраняют свойства после нескольких тысяч деформаций. Сообщается, что материал обладает высокой проводимостью – более двух тысяч сименсов на сантиметр. Также есть возможность его подключения к источнику питания и внутреннего размещения различных датчиков и светодиодных элементов.

Механические свойства материала также приятно удивляют. Так, после проведения ряда экспериментов было обнаружено, что разработку можно растянуть более чем в шесть раз и вытерпеть десять тысяч циклов растяжения и сжатия. Сопротивление цепи изменится максимум на три процента. Данный материал может быть применён для инновационных устройств и гаджетов.

Например, возможно создать «умную» перчатку, с помощью которой можно набрать текст без клавиатуры. Также благодаря этому материалу можно открыть клеточные поры – электроимпульсным образом.