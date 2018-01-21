Испытатель космической техники развеяла миф об «опасном» полете Терешковой в космос

Оказалось, что история о том, как во время полета Терешковой в космос возникли проблемы, является мифом. Развенчать и прояснить ситуацию решила залуженный испытатель космической техники Таисия Когутенко.

Валентина Терешкова рассказывала о том, что во время полета в космос на корабле возникли проблемы. Сообщалось об опасности для жизни первой-женщины космонавта. По словам Терешковой, она заметила, что тормозная двигательная установка имеет не ту ориентацию напрвленности. О проблеме она уведомила ученых на Земле, где после долгих обсуждений ей выдали новые координаты. После этого, Терешкова ввела другие данные, а проблема миновала.

По словам Таисии Когутенко, история об «опасностях», возникших в ходе полета Терешковой в космос, является мифом. Испытатель космической техники утверждает, что жизни женщины-космонавта ничего не угрожало. Если бы проблемы и правда возникли, то конструктор космических кораблей Сергей Королев сразу же отдал приказ о спуске корабля.

Помимо этого, Когутенко утверждает, что в журналах полета нет записей о проблемах. Заслуженный испытатель рассказала о том, что сейчас за внештатную ситуацию выдается тестирование ручной системы ориентации корабля «Восток». Терешкова не смогла выполнить поставленную цель на 2-м и 38-м витке, выполнив задачу лишь на 47-м витке. Более того, сама женщина-космонавт о проблемах не сообщала. На 19-м витке Терешкова говорила, что корабль является «лучшим в мире».