Учёные: у желудка тоже есть память

Специалисты провели ряд тестов и обнаружили, что желудок имеет больший потенциал, чем предполагалось. Орган позволяет запоминать места и блюда не хуже, чем мозг.

Учёные из Южно-Калифорнийского Университета провели эксперимент на крысах, который позволил им утверждать о наличии своеобразной памяти у желудка. Как мы знаем, мозг, который хранит большое количество информации, передаёт сигналы по нервному каналу желудку, когда мы сыты или голодны. Такой нервный канал называется блуждающим нервом. Поэтому учёные задались вопросом о том, что будет, если у человека или животного нет этого блуждающего нерва.

Таким образом, так как одним из ближайших «родственников» человека по структуре клеток является крыса, то тесты проводились на них. Грызунов, у которых отсутствовал блуждающий нерв, заставили проходить несколько упражнений на поиск еды. В ходе исследования учёные обнаружили, что крысы не могут найти выход в подобных задачах. Соответственно, мнение учёных строится на экспериментальных данных. Таким образом, человек, у которого всё в порядке с нервом, соединяющим мозг и желудок, может запоминать место трапезы и удовольствие, полученное от еды с помощью желудка.