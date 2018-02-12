Обновление длиною в 8 лет: учёные улучшат Большой адронный коллайдер

Сегодня Европейская организация по ядерным исследованиям заявила о начале масштабного усовершенствования Большого адронного коллайдера.

Сообщается, что новая версия изобретения будет оснащена оборудованием, которое позволит минимум в десять раз улучшить статистику протонов в сравнении с нынешним коллайдером. Учёные заявили, что работы по улучшению будет длиться восемь лет, по истечению которых перед исследователями откроется возможность исследования редчайших процессов физики элементарных частиц.

Помимо этого, обновление коснётся системы электропитания – запланировано построение новых полостей для улучшения обслуживания коллайдера и увеличения рабочего времени ускорителя, а также предполагается установка нового криогенного оборудования и систем вентиляции.

Во время усовершенствования Большой адронный коллайдер будет продолжать набор научных данных, а изменения основной системы будут производиться во время перерывов для технического обслуживания.