Учёные рассказали о вреде растворителей на мозг

Давно известно, что промышленные растворители вредны для здоровья. Джероин Дувс и Сэмюэль Кир из новозеландского Университета Мэсси провели исследование и выяснили, что недостаточно соблюдать меры предосторожности, ведь даже минимальное количество вещества может повлиять на мозг человека.

В своём исследовании, представленном в научном Интернет-ресурсе The Conversation, специалисты отследили реакцию более 500 работников разных организаций и профессий на вещество. Легче всего работу с веществом переносят строители. Они обладали лучшей координацией движений, у них не было сильной дрожи в руках, меньше чувствовалось раздражение.

Эксперты настаивают, что работники недооценивают вред растворителей. Те, кто не работают напрямую с обработкой веществом, пренебрегают защитным снаряжением и правилами безопасности. Поэтому рабочие страдают от ухудшения настроения, расстройства памяти и концентрации, потере мелкой моторики рук и ловкости движений. В наибольшей опасности находятся те, кому приходится смешивать краски или что-то чистить.