Учёные создали электрическую ткань, которая создаёт энергию и не боится стирки

Китайские учёные одновременно с американскими технологами смогли разработать «умную» ткань, которая самостоятельно способна создавать энергию. Кроме этого, она пропускает сквозь себя воздух, что позволяет её использование в конструировании «умной» одежды.

В издании ACS Nano разработчики сообщают, что при использовании данного материала невозможно использование деталей, используемых для создания электронных устройств. Поэтому был разработан специальный генератор, создающий электрическую энергию во время трения и выдерживающий стирку.

Известно, что ткань содержит шёлковую и нейлоновую ткани, а также слой электродов из углеродных трубок и полиуретана. В ходе экспериментов было обнаружено, что генератор способен выдерживать не менее двух тысяч сгибов и несколько часов нахождения в воде без потери свойств.

Помимо использования в одежде, материал может быть применён в управлении устройствами, в том числе бытовой техникой.