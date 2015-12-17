Ученые нашли клетки, с помощью которых можно восстановить целый организм

Они отмечают, что целый человек развивается из одной клетки, эмбриона, однако взрослый человек не имеет таких клеток. Тем не менее, они есть у некоторых видов простых животных.

Ученые из США нашли клетки, с помощью которых можно восстановить целый организм. Трудясь в научной лаборатории при Институте медицинских исследований Стауэрса они провели эксперимент, с помощью которого сумели доказать свою теорию.

Под руководством профессора Алехандро Санчес Альвардо они облучили радиацией червя, который был на грани смерти после процедуры. Тем не менее, проведенные ранее специалистами исследования помогли им узнать, какая именно клетка в их организме обладает способностями к регенерации. Пересадив всего одну такую, они спасли животное от гибели.

Американские ученые собираются продолжить изучать эту тему, чтобы найти подобный способ лечения и для людей. Они предполагают, что и у них есть какой-то механизм, подобный тому, которым обладают простейшие.