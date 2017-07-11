Ученые: Голодные люди проявляют злость на уровне ДНК

Данную взаимосвязь изучали специалисты 23andMe. Они провели эксперимент с участием ста тысяч добровольцев, часть из которых, как оказалось, была запрограммирована на такое поведение генетически.

Ученые из частной биотехнологической компании 23andMe, базирующейся в США, выяснили, что голодные люди проявляют злость на уровне ДНК. В подтверждение своей теории они приводят данные по эксперименту, в котором приняли участие сто тысяч американцев.

Вначале у каждого из них спрашивали, подвержены ли они раздражительности, когда чувствуют голод. Позже у тех, кто ответил на данный вопрос положительно, обнаружили гены VRK2 и XRN1. Как оказалось, именно они влияют на поведение человека в этой ситуации. К слову, их наличие может сыграть роль предрасположенности к депрессивным заболеваниям, либо шизофрении.