"Люди, как динозавры": учёные рассказали о страхах животных

Исследователи из Калифорнии провели очередной эксперимент, который рассказал об изменениях в поведении животных из-за человечества.

Так, издание Science заявляет, что на данный момент млекопитающие изменили свой режим – вместо активного образа жизни днём они склоняются к ночной активности, которая увеличилась на двадцать процентов.

Учёные считают, что причиной этому стал человек, который являет потенциальную угрозу для животных и создаёт стрессовую ситуацию свои присутствием, которая идентична временам существования динозавров.

Сообщается, что люди повлияли даже на хищников, которые больше времени бодрствуют ночью, а те животные, которые начинали активно вести себя при наступлении сумерек, полностью перешли на ночной образ жизни. Однако, учёные всё еще не исследовали, насколько положительно или отрицательно это вынужденное влияние сказывается на самих млекопитающих.