Ученые рассказали, какая женская походка больше всего привлекает мужчин

По мнению специалистов, мужчины, естественно, обращают внимание на тип фигуры и лицо, однако походка также влияет на их оценку привлекательности противоположного пола, передает агентство Visual Cognition.

Ученые из Великобритании рассказали, какая женская походка больше всего привлекает мужчин. Трудясь при Университете Портсмута они провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, на что сильный пол обращает внимание в первую очередь. Специалисты признают, что в разных культурах бытуют разные эталоны женской красоты, однако существует их тип, который нравится большинству мужчин.

Ученые утверждают, что многих представителей сильного пола привлекает в женщинах тип фигуры "песочные часы", то есть округлые бедра, тонкая талия и подтянутое тело. Тем не менее, в реальной жизни мужчины смотрят не на картинки, а на настоящих женщин, поэтому наблюдают за тем, как они двигаются. Больше всего им нравится, когда прекрасный пол делает небольшие шаги и слегка, невульгарно покачивает бедрами.

Понять это удалось с помощью эксперимента, в ходе которого женщин в движении записывали на видео, а после показывали ролики мужчинам, которые после высказывали свои впечатления. Специалисты считают, что по походке мужчины на подсознании пытаются угадать возраст партнерши при знакомстве, а также состояние ее репродуктивной системы.