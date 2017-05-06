Водолазы нашли у Крымского моста военный катер из Второй мировой

Поисковая группа наткнулась на останки боевого судна посреди Керченского пролива. Информацию о находке получило российское телевидение.

Российские археологи организовали очередную подводную экспедицию. Они обследовали дно от мыса Камыш-бурун в Крыму. Примерно в пяти милях от берега водолазы буквально столкнулись с военным катером времен Второй мировой войны. Транспорт застрял на дне у одной из опор Крымского моста. Что примечательно, накануне строительства археологи провели тщательную разведку местности. Однако в проливе видимость составляет всего 1-2 метра. При этом - сильное течение.

Водолазы нашли три двигателя со следами взрывных повреждений и сломанные корабельные винты. Изучив останки, эксперты пришли к выводу, что на дне оказался "Малый охотник". Предположительно, катер потерпел крушение в 1943 году, когда в Керченском проливе было множество немецких мин. Столь небольшие судна обычно раскидывало взрывом на обширной площади. При помощи подводного радара, ученые обнаружили самую крупную деталь. Скорее всего - это корабельное орудие.

Воодушевленные находкой, подводники расширили район исследования на пару километров. Пока велись поиски "Малого охотника", водолазы отыскали части нескольких других кораблей. Позднее к ним спустятся участники другой экспедиции.