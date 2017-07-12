Руководитель Augur учредил первую в мире крипторелигию "0xΩ"

По мнению Мэтта Листона, азарт вокруг криптовалют подобен поклонению Богу. Он создал "Зеро экс омега", чтобы люди поняли, чем на самом деле является блокчейн-система.

Руководитель проекта, связанного с цифровыми валютами, Augur Мэтт Листон учредил первую в мире крипторелигию "0xΩ". Подробнее о своем детище он рассказал корреспондентам агентства Business Insider. По его мнению, есть что-то общее между людьми, которые поглощены азартом в добыче криптовалюты и теми, кто поклоняется Богу. Хотя с уверенностью можно сказать, что здесь идет речь лишь о фанатиках в обоих сферах.

Листон утверждает, что хочет найти новый способ того, как зарабатывать на новых технологиях. Проект "0xΩ" позволит ему заказывать работы у художников и получать власть над важными произведениями искусства, которая когда-то была у католической церкви. Кроме того, руководитель Augur хочет учредить новый религиозный порядок, сама структура которого будет богом. Тем не менее, идея создания такого проекта кажется не особо перспективной и разумной, признает ассистент Листона, художница Эйвери Сингер.