Археологи нашли уникальные артефакты в брошенном поселении Татарстана

Российские ученые ведут раскопки у Архиерейского озера в Лаишевском районе. Они рассказали местным СМИ о достижениях экспедиции.

Археологи утверждают, что объект является памяткой о сложном периоде для жителей Поволжья 16 века. Известно, что в указанном месте сотни лет назад было было поселение. По неизвестной причине, жители оставили его. Эксперты из Татарстана и Чувашии исследуют останки, чтобы выяснить причину ухода поселенцев.

За две недели с начала раскопок ученые нашли ряд уникальных артефактов. На месте брошенного селения они отыскали наконечники стрел, кресало, различные украшения и два разбитых кувшина. Археологи отметили: в регионе наложились две материальные культуры: русская и Казанского ханства.

Один из кувшинов натолкнул специалистов на версию, почему люди бросили свое поселение. Посуда сильно деформировалась под действием экстремальной температуры. Вероятно, местные жители пострадали от пожара. Однако ученым ещё предстоит выяснить природу катастрофы - был это поджег, природный катаклизм, несчастный случай или другое событие.

Они продолжат раскапывать артефакты, узнавать традиции древних жителей и сравнивать находки с уже известными. Одной из целей стоит составление топографии поселения.