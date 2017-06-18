Сценарий конца света: ученые предрекли Земле гибель от жары

Астрофизики предполагают, что Земля погибнет раньше, чем Вселенная. Через 1 миллиард лет активность Солнца повысится, от чего на планете увеличится температура и высохнет вся вода.

Как предполагают эксперты издания Dasein, через 1 гугол (цифра с сотней нулей) наступит крах Вселенной. Астрофизики рассказали, каким они видят сценарий конца света. Оказалось, что Земля погибнет раньше Вселенной и случится это из-за аномальной жары.

Ученые предрекают, что через 1 миллиард лет Земля будет уничтожена из-за повышения активности Солнца. На планете температура повысится до 50 градусов по Цельсию. Сначала жара будет просто невыносимой, а затем она станет причиной катастрофы. Высокая температура приведет к тому, что все моря и океаны высохнут. На Земле не останется воды и все живое планеты будет уничтожено.

Через 3 миллиарда лет Млечный путь «врежется» в туманность Андромеды. Солнце, если ему удастся выжить после взрыва, станет красным гигантом и увеличится в сотни раз. Звезда поглотит все ближайшие планеты и начнет уменьшаться. Спустя 12 миллиардов лет Солнце превратится в мертвого полукарлика. Спустя время прекратится процесс формирования новых звезд, а через 1 триллион лет начнут исчезать галактики.

Что касается краха Вселенной, то она попросту исчезнет. Как считают астрофизики, конец Вселенной закончится полной пустотой. В ней не будет черных дыр, так как они поглотят всю материю и «растворятся».