В Москве при ремонте под землей нашли нож и бытовые предметы 17-19 веков

В центре столицы археологи извлекли старый нож, монеты, крестики и другие занимательные артефакты. Так 15 июня объявила пресс-служба.

Рабочие пробрались к инженерным коммуникациям на Большом и Малом Златоустинских, Петроверигском и Армянском переулкам. При ремонте они нактнулись под землей на ценные археологические находки, некогда принадлежавшие москвичам 17-19 веков.

Эксперты забрали для исследования нож из железа с костяной ручкой и навесные замки для запирания входных дверей. Нашлись также две медные монеты: одна копейка 1829 года выпуска и денга 1734. Номинал последней составлял половину копейски. Историки полагают, что именно от этой единицы появилось общее название "деньги".

Специалисты также обнаружили два нательных крестика из меди, которые датируются 18-м веком. Один уцелел полностью, а второй лишился кусочка. Глава департамента культурного наследия в Москве Алексей Емельянов отметил, что крестики и монеты весьма часто встречаются в историческом центре столицы. Скорее всего, местные жители попросту теряли эти бытовые предметы.

Другое дело - три фрагмента изразцов из красной глины и разноцветный изразцовый поясок. Этим москвичи обычно украшали печи в своих домах. Самому старому фрагменту примерно 300 лет. Все вышеупомянутые артефакты передадут в Музей Москвы, где желающие смогут с ними ознакомиться.