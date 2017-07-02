Ортопед ответил, есть ли польза от бега по песчаному пляжу

Иллюстрируемая Голливудом рутина успешного американца давно мотивирует людей бегать. Некоторые счастливчики имеют возможность заниматься этим на береге моря, но есть ли от этого польза или вред рассказал ортопед Келтон Вэйсилеф.

Вопреки расхожему мнению об отсутствии разницы между бегом по дороге и по песку, она существует. Более того, учёные давно выявили пользу от бега по песчаному пляжу. Заключается она, в первую очередь, в сыпучей консистенции песка. При отталкивании ступня человека погружается в песок, а толчок становится не таким сильным, как на ровной поверхности.

Такое явление задействует большую группу мышц, которая остаётся менее активной во время обычного бега. Ещё более полезным был признан бег по песку босиком. И всё по той же причине: большому количеству задействованных мышц. Однако новичкам следует постепенно переходить на босой бег, медленно увеличивая дистанции. Кстати, во время бега по песку снижается риск травматизации мышц, особенно, у женщин.