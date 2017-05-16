Шмели способны различать нужные растения по цвету и узору

Выбирая пригодные для опыления цветы, насекомые ориентируются не только на запах, но и на визуальные факторы. Так сказано в научной статье, опубликованной в издании Proceedings of the Royal Society B.

Команда сотрудников Бристольского университета по главе с Шоном Рэндсом провела исследования. Они проверяли, какими средствами восприятия пользуются земляные шмели, добывающие цветочный нектар. В рамках эксперимента они имитировали цветы пластиковыми дисками с 24 небольшими отверстиями, смазанными маслом перечной мяты. Ячейки располагались по кругу или в форме креста.

Сначала шмелей учили условно опылять лишь "цветы" с определенным узором. Для мотивации в центральные ячейки клали раствор сахарозы, который служил вознаграждением за правильный выбор. Для одной группы насекомых пластинки с крестообразным узором отверстий содержали в центральной ёмкости сахарозу, а с круглым - солевой раствор. Шмели летели на запах мяты, находили жидкость и делали выводы. Со временем они научились, что узор в виде крестов обеспечивает нектаром, а другой - неприятным веществом. Ученые считали обучение успешным, если шмель садился на "цветок" со сладким раствором не менее 8 раз из 10.

После этого перечную мяту заменили красным окрасом отверстий. Оказалось, что шмели соотносили расположение цветных маркеров с уже известным обонятельным узором и садились на пластинки с нектаром. На следующем этапе исследователи изменили соотношение запаха и цвета. В этих условиях шмели учились куда тяжелее.

Эксперименты показали, что шмели способны совмещать несколько систем восприятия: обонятельную и зрительную. Благодаря этому, они успешнее находят растения с самой вкусной "начинкой".