Учёные нашли фермент, разрушающий сосуды из-за шума

Специалисты из Майнцкого университета исследовали ферменты, которые влияют на состояние сосудистой системы человека. Учёным удалось обнаружить, что один из них проявляет себя при повышении уровня шума, о чём рассказали в European Heart Journal.

Эксперты из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга на протяжении нескольких лет занимаются изучением сердечно-сосудистых заболеваний, которые проявляются со временем. Они обнаружили фермент, который разрушает сосуды из-за шума. Большую активность он проявляет ночью, когда человек спит, а посторонних звуков должно быть как можно меньше.

Кроме этого фермент отвечает за повышение гормонов стресса в крови из-за шума. Самым опасным они назвали звук самолёта, который вызывает еще и дисфункцию сосудов, а также повышает уровень воспалительных процессов.

Также специалисты изучили влияние шума на мозг человека. Больше всего посторонние звуки отрицательно сказываются на синтезе оксида азота, который является важным ферментом для работы центральной нервной системы. Эти данные помогут специалистам объяснить развитие когнитивных расстройств у детей из-за авиационного шума.