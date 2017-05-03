Археологи нашли в Туве трепанированный череп кочевницы

В июне ученые из Санкт-Петербурга сделали такую находку во время раскопок на месте древнего захоронения народа хунну. Об этом СМИ рассказала руководитель экспедиции Марина Килуновская.

Археологи из Института истории материальной культуры РАН отыскали в Туве трепанированный человеческий череп. По мнению ученых, он принадлежит кочевнице хунну, погибшей около первого века до нашей эры. В черепе есть отверстие диаметром примерно шесть сантиметров. Находка стала первым свидетельством трепанации в Туве, хотя эксперты уже нашли следы подобных операций в других регионах, где жили хунну или скифы.

Предназначение отверстия пока остается загадкой для российских ученых. Они предполагают, что трепанация носила именно хирургический, а не ритуальный характер. В пользу этого свидетельствует набор артефактов в могиле женщины - они не отличались от набора, характерного для большинства хунну. Специалисты не знают, кто смог выполнить столь непростую операцию. Покойную похоронили не слишком богато, однако соотечественники облачили её в красивую одежду и надели украшения. Среди прочего, исследователи обратили внимание на дорого пояс, расшитый бисером, а также "интересную пряжку".

Раскопки в Туве длятся уже около века. Первым археологические работы здесь в 1913 году начал историк Сергей Теплоухов. С 1966 по 1983 году в регионе вела исследование советская Саяно-Тувинская экспедиция. В тувинских степях осталось множество следов кочевой цивилизации хунну и других древних народов.