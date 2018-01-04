Nature: Физики сделали память квантового чипа вечной

Специалисты в области физических законов из Нидерландов изобрели квантовый процессор, ячейки памяти которого обновляются оперативнее, чем между ними пропадают квантовые связи.

Научное агентство Nature передает новости о свежем изобретении голландских ученых, которые сделали память квантового чипа вечной. Эту новость прокомментировал один из ведущих специалистов проекта Рональд Хэнсон. Он работает в научной лаборатории при Университете Дельфа.

Этот ученый пояснил, что в теории он вместе с коллегами решил использовать кубиты, которые являются ячейкой памяти и вычислительным модулем квантового компьютера. Чтобы эта связь быстро не пропадала, их брали на базе миниатюрных синтетических алмазов. Задумка ученых смогла превратиться в жизнь, и в результате у них получилось что-то вроде современного интернета: в квантовом чипе постоянно есть так называемые носители данных, и любые узлы в нем могут в любой момент времени обмениваться информацией.