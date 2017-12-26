Британские ученые вычислили всемирную "кузницу" мемов

Научное исследование показало: лучшие мемы рождаются на популярных имиджбордах и затем расходятся по другим интернет-ресурсам. Результаты работы опубликованы в издании MIT Review.

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона составили базу данных из сотен миллионов изображений. Их находили на различных сервисах Twitter, Gab, 4chan и Reddit. Полученную выборку эксперты проанализировали методом перцептивного хеширования и выделили группы по визуальной схожести. Кластеры из подобных картинок ученые собрали также с сайта KnowYourMeme для выделения контекстуальной направленности: политические, расистские, шоу-бизнес и прочие.

Исследователи вычислили всемирную "кузницу" мемов. Так большинство популярных мемом появилось в сообществе pol на 4chan. Тематика таких изображений охватывает весь существующий спектр. А вот пользователи Reddit предпочитают политические мемы, которые часто становятся вирусными. Больше всего их "куют" в обсуждении the_donald.

Авторы доклада предполагают, что их алгоритмы помогут при анализе вредоносного контента в социальных сетях. Ведь можно будет не только выявлять враждебные мемы, но и находить их источник.