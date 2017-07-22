Ученые выяснили, как христиане представляют внешность Бога

Большинство опрошенных сошлись во мнении, что у Бога правильные черты лица и он определенно должен являться молодым мужчиной.

Американские ученые провели любопытный опрос, который помог показать, как христиане представляют себе Бога. Исследованием занимались психологи из Университета Северной Каролины. Так, во время исследования ученые опросили более 500 христиан, благодаря чему смогли составить приблизительный облик Бога, чтобы понять, как верующие представляют себе Всевышнего.

Большинство из опрошенных считают, что Бог имеет идеальные черты лица, является умным, мужественным белым мужчиной, который невероятно хорош собой. После того, как исследователи при помощи компьютера составили собирательный образ Бога, оказалось, что у него имеется "аналог", живущий на Земле.

Им оказался предприниматель и миллиардер Илон Маск. Несмотря на то, что компьютерное сравнение предполагаемого Бога и Илона Маска не дали никаких результатов относительно сходства во внешности, по всем параметрам они совпадают.