Пока непонятно: японский зонд Хаябуса-2 прислал на Землю фото астероида Рюгу

10 июня запущенный из Японии космический аппарат сфотографировал объект на расстоянии 1,5 тысячи километров. Астрономы поделились с общественностью двумя изображениями.

Хаябуса-2 прислал на Землю два фото астероида Рюгу, сделанные с разной выдержкой. Снимок со 178-секундной захватил в кадр несколько звезд из созвездия Близнецов. Во второй раз камера выдержала 0,9 секунд. Из-за этого Рюгу выглядит одинокой и невзрачной точкой на черном фоне.

На Земле японские ученые пытаются разглядеть на фотографиях природу или основные параметры астероида, однако пока им остается непонятно, как же на самом деле выглядит небесное тело. Если приблизить запечатленный зондом фрагмент, то его разрешение составляет лишь 5-6 невнятных пикселей, по которым сложно что-либо определить. Известно лишь, что Рюгу достигает 900 метров в диаметре.

Исследователи ждут 27 июня, когда Хаябуса-2 приблизится к астероиду на дистанцию в 20 километров. Тогда, вероятно, аппарат сможет передать на Землю более подробные снимки. Ученые намерены изучать Рюгу до конца 2019 года.