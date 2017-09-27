Ученые продолжат искать динозавров в Кемеровской области

Ученые намерены провести раскопки в недрах Шестаковского комплекса и уверены в успехе исследования. Археологи надеются, что им не только удастся отыскать останки динозавров, но и открыть новые виды.

Как стало известно, с 20 июня в Кемеровской области стартует новый полевой сезон раскопок, в ходе которого ученые отправятся в Шестаковский комплекс. Когда будет окончен палеонтологический сезон пока неизвестно, однако сейчас специалисты делятся своими грандиозными планами и надеждами на предстоящие раскопки.

Полагается, что в уникальном захоронении можно обнаружить останки как уже известных ящеров, так и новые виды динозавры, о которых в научном мире даже не могли догадываться.

Стоит отметить, что во время ранних раскопок на Кузбассе археологам удалось найти ящера, который был неизвестен науке. Отмечается, что он получил имя анкилозавр, его точный возраст пока установить не удалось.