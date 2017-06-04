Житель Нью-Йорка снял на видео сразу три сферических НЛО

11 июня таинственные объекты в очередной раз пролетели над американским мегаполисом. Очевидец записал их перемещения на камеру и выложил на Youtube.

Житель Нью-Йорка пишет, что снял на видео загадочное явление, которое произошло примерно в 13:30. Сразу три сферических НЛО очутились в небе над поселком Вэлли-Стрим. На ролике видно, как два из них не спеша летят среди облаков, бликуя поверхностью и вращаясь по оси.

А вот третий пронесся на огромной скорости и едва заметен для невооруженного взгляда. Его можно разглядеть на видео между 46 и 50 секундами. Автор советует зрителям включить этот момент на "умном телевизоре" при самой низкой скорости воспроизведения. Сам он не берется судить о природе НЛО.

Ранее "Версия" неоднократно писала о подобной активности в пределах Нью-Йорка. Так в конце 2017 года на видеохостинге появилось видео открытия межпространственного портала, в котором исчезал неопознанный объект с огромными иглами. Многие пользователи уличили автора в монтаже.