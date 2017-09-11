Учёные: Человечество деградирует и не развивается

Исследователи из Норвегии проанализировали статистику, которая описывает уровень развития интеллекта за последние пятьдесят лет.

Известно, что рост интеллекта, который наблюдался в начале прошлого столетия, сменился деградацией человечества и снижением интеллектуального уровня человечества.

Учёные отметили, что выводы были сделаны благодаря выборке проведённых IQ-тестов во множестве стран мира.

Ранее статистика демонстрировала так называемый в науке «эффект Флинна», то есть развитие человеческого интеллекта, объясняемый рациональным питанием, высоким качеством здравоохранения и доступный обучением. На данный момент показатель этого феномена отсутствует.

Исследователи заявляют, что среднестатистический уровень IQ снизился на семь единиц по сравнению с предыдущими исследованиями, что связывают с изменённым экологическим состоянием и негативными изменениями в человеческом образе жизнедеятельности.