Ученые: Употребление грибов защитит от болезни Альцгеймера

Грибы имеют свойство заставлять в мозге интенсивно расти нейроны, что и помогает человеку не страдать от болезней, которые часто приходят с возрастом, в этот перечень входит и старческое слабоумие.

Малазийские ученые сумели доказать, что употребление грибов защитит людей от болезни Альцгеймера. В подтверждение своей теории они приводят данные по опытам, которые проводили на 11 видах съедобных грибов. Специалисты решили проверить, какой эффект каждый из них будет оказывать на лабораторных мышей.

По результатам исследования стало понятно, что некоторые виды грибов действительно активизируют определенные процессы, которые связаны с ростом нервов. Таким образом, благодаря их употреблению нервные клетки мозга становятся более сильными и способными к жизни. Это может защитить человека от болезни Альцгеймера.