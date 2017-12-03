Эксперты: Искусственный интеллект поможет в поисковых работах

Исследователи смогли разработать новую технологию для нейросетей. Сообщается, что с её помощью станет возможно определение позиции и движений человека, который находится за стеной.

Сообщается, что инновация станет новым витком для усовершенствования спасательных работ и мониторинга состояния пациентов, страдающих болезнью Паркинсона. На данный момент людей возможно найти под завалами лишь с помощью радаров, у которых есть свои недостатки. Тем временем технология RF-Pose объединяет искусственный интеллект и беспроводные радиотехнологии.

Так, во время поиска определённого человека по известным движениям точность составила восемьдесят три процента, что является обнадёживающим результатом.

На данный момент для разработки технологии используются двухмерные модели движущегося человека, но в ближайшем будущем разработчики планируют усовершенствовать инновацию для трёхмерных моделей с повышенной чувствительностью для определения более детальных движений.