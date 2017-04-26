Учёные: Энергичность человека зависит от уровня счастья

Японские исследователи продолжают изучение работы нервной системы в человеческом организме. Так, в ходе эксперимента было выявлено, что неправильное функционирование митохондрий, частей клеток, которые пополняют запас энергии в организме, может спровоцировать ряд заболеваний.

Также дополнительным осложнением у пятой части респондентов является расстройство психики, для которого характерны депрессия и маниакальное состояние, которые в некоторых случаях могут быть неизлечимыми.

Стало известно, что главной причиной подобных нарушений является генная модификация серотонина, который чаще называют гормоном счастья, а именно в гене ANT1. Сообщается, что при изменении этого гена уровень серотонина заметно повышается.

При исследовании организмов лабораторных мышей учёные начали разработку терапии, которая направлена на регуляцию гормона и в итоге поможет излечить пациентов от митохондриального заболевания.