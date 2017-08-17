Астрофизик: Ученые смогут найти пришельцев по их мусору

Астрофизик пришел к выводу, что после вымирания человечества по всей Земле будут находить мусор, что и станет доказательством того, что планета ранее была обитаема. По такому же принципу стоит разыскивать пришельцев.

Буквально недавно астрофизик Гектор Сокас-Наварро нашел невероятный способ поиска доказательств о существовании инопланетян. Он заявил о том, что если внеземная цивилизация будет хоть немного схожа с человеческой, то их планета, наверняка, засорена мусором, как и Земля, потому пришельцев нужно искать, ориентируясь на их отходы.

Так, астрофизик выдвинул теорию, в которой отмечает, что пришельцы могут не только внешне напоминать человека, но и быть похожими с людьми различными повадками и поведением. Следы жизнедеятельности и дадут уфологам возможность выследить пришельцев, потому им следует обратить пристальное внимание на мусор, который встречается во всех объектах Вселенной.

Так, по словам Сокаса-Наварро, если уфологи смогут обнаружить хоть какой-то мусор на любой планете, это станет верным доказательством того, что на ней существовала или существует жизнь, к тому же, приблизит их к разгадке тайн пришельцев.