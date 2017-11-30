Американский психиатр доказал существование демонов и пользу экзорцизма

Ученые в последнее время все чаще задаются вопросом о том, могут ли на самом деле существовать демоны, каким образом они вселяются в людей, а также то, приносит ли экзорцизм какую-то пользу. Американский психиатр Ричард Галлахер, которые долгое время работал и наблюдал за странными пациентами в клинике, высказал свою теорию относительно этого вопроса.

Так, Галлахер рассказал о том, что за время практики ему приходилось сталкивать с разными пациентами, однако больше всего ему запомнилась одна девушка, которая смогла убедить психиатра в существовании демонов и подтвердить, что в таком случае экзорцизм приносит пользу. Психиатр отметил, что на самом деле демонические существа обладают высоким интеллектом и вселяются только в сильных душой и телом людей.

Так, его загадочная пациентка часто летала по палате, рассказывала о служении Сатане, демонстрировала демоническую силу, засылая в комнату к доктору злых кошек с горящими глазами. Она могла рассказать о том, что делает абсолютно любой человек в разное время, вся информация всегда подтверждалась. Когда священники проводили обряд экзорцизма, демон внутри женщины говорил на разных языках, оскорблял присутствующих и призывал оставить его жертву в покое, однако его все же удалось изгнать.

Галлахер рассказал о том, что в таких случаях помогают индивидуальные сеансы с экзорцистом, на которые человек отправляется после полного медицинского осмотра. Ритуал всегда проходят без широкой огласки, а то, что некоторые "экзорцисты" создают групповые сеансы, то это является только мошенничеством.

Психиатр также рассказал о том, что в последнее время все чаще встречаются одержимые люди, это связано с тем, что демоны отыскали лазейку и начали проникать в наш мир.